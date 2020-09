Le scelte di Maran

Nel Genoa in particolare parte dal 1' Zappacosta, acquisto ufficializzato ieri e con appena un allenamento nelle gambe. Il laterale arrivato dalla Roma vince il ballottaggio con Ankersen e viene adattato a sinistra. Subito in campo anche Zajc e Badelj, in difesa manca lo squalificato Masiello: al suo posto Zapata. Con le cessioni di Pinamonti e Favilli, a Maran resta il solo Destro come opzione per l'attacco: gioca lui in coppia con Pandev. Parte fuori Pjaca