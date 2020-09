Errore della Roma nella lista dei 25 inviata alla Lega Serie A per il campionato: Diawara è stato inserito tra gli Under 22 ma ha già raggiunto i limiti di età essendo un '97. Per questo il club giallorosso - che ha pareggiato 0-0 al Bentegodi - rischia di partire con una sconfitta 0-3 a tavolino. Si attende la decisione del giudice sportivo. I giallorossi si appellano a un mal funzionamento del sistema della Lega, che non avrebbe avvisato i giallorossi della compilazione errata

La Roma rischia di perdere 0-3 a tavolino contro il Verona. Tutta colpa di un pasticcio nella compilazione della lista dei 25 consegnata alla Lega Serie A. I giallorossi hanno inserito Amadou Diawara tra gli Under 22 (lista illimitata), ma in realtà il giocatore (classe 1997) ha compiuto 23 anni lo scorso 17 luglio e andava dunque messo tra gli Over 22. Uno sbaglio che potrebbe costare caro al club giallorosso, uscito dal Bentegodi di Verona con un pareggio (0-0). La Roma parla di "errore in buona fede", che non ha inciso in alcun modo sul risultato finale avendo ancora quattro slot disponibili nella lista degli Over 22 (dove sarebbe dovuto essere Diawara). Ma il precedente parla chiaro: il Sassuolo fece lo stesso errore nel 2016 e subì uno 0-3 a tavolino. A questo punto bisogna aspettare la decisione del giudice sportivo.