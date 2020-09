Al Bentegodi il Verona, reduce dalla vittoria a tavolino, affronta l'Udinese, al debutto in campionato. Juric si affida al giovane Lovato in difesa, mentre in avanti spazio a Barak-Zaccagni alle spalle di Di Carmine. Gotti sceglie il 3-5-2, con la coppia d'attacco formata da Lasagna e Okaka. Diretta su DAZN1