"Nel rapporto umano con i giocatori, Pirlo somiglia più ad Allegri o a Sarri? Molto di più ad Allegri, poi ognuno ha il proprio carattere. Andrea trasmette serenità e tranquillità, come in fondo succedeva da giocatore quando potevi dargli il pallone in mezzo a cinque giocatori ed eri sicuro che non lo avrebbe perso". Leonardo Bonucci, in gol nel successo per 3-0 contro la Sampdoria nella prima in Serie A con Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, risponde così al Club di Sky Sport in merito alle similitudini tra il nuovo allenatore bianconero e il suo predecessore.