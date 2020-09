Kulusevski: "Pirlo crede in me, CR7 fantastico"

Dejan Kulusevski all'esordio ufficiale con la maglia della Juventus festeggia con i 3 punti e con la rete che ha sbloccato il match contro la Sampdoria. Lo svedese, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso la sua soddisfazione: "E' una serata fantastica, non è stato facilissimo ma abbiamo portato a casa tre punti e ho fatto gol. E' meglio averlo fatto alla prima partita così non ci penso più". Sugli obiettivi stagionali: "Mi aspetto tante cose perchè ci divertiamo tanto in allenamento. Oggi abbiamo fatto abbastanza bene ma faremo ancora meglio". Il rapporto con il nuovo allenatore Andrea Pirlo: "E' tranquillo, crede tanto nei giocatori e anche in me. Mi lascia giocare tanto e mi dà tanta fiducia. E' più facile giocare". Infine sul feeling con Cristiano Ronaldo l'ex Parma non ha dubbi: "E' fantastico e sono fortunato ad averlo in squadra. Sul 2-0 voleva ancora di più".