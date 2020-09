Mihajlovic: "Il Milan ha Ibra e fa la differenza"

Comincia con una sconfitta il campionato del Bologna, che perde a San Siro contro il Milan. Sinisa Mihajlovic ha comunque colto dei segnali positivi nonostante il 2-0 finale. "La partita è stata abbastanza equilibrata, forse ci abbiamo creduto poco ma la squadra è rimasta in partita. Poi gli episodi ci sono andati contro: loro hanno Ibrahimovic e noi no, questo fa la differenza, tutto ciò che ha creato il Milan è quando la palla è passata per i suoi piedi. Per forza di cose durante la partita ci siamo dovuti abbassare perché gli avversari stavano meglio di noi, così come siamo riusciti a tenerli noi più bassi nell'ultimo quarto d'ora" ha spiegato, intervistato da Sky Sport. Nel finale, decisivo Donnarumma che proprio l’allenatore dei rossoblù aveva lanciato nel 2015: "Maledetto quello che l'ha fatto esordire (ride, ndr), contro di me fa sempre i miracoli".