Lo svedese, in gol due volte nel match contro il Bologna, suona la carica: "Dobbiamo giocare ogni partita come una finale e migliorarci". L'obiettivo: "E' stare in alto. Dove? Nessuno lo sa, ma dobbiamo fare meglio dello scorso anno". Sulla sua condizione: "Sono come Bemjamin Button, nasco vecchio e muoio giovane"

E' il protagonista assoluto di questo avvio di stagione del Milan. Dopo il gol contro lo Shamrock, per Zlatan Ibrahimovic è arrivata anche la prima doppietta in campionato all'esordio contro il Bologna: "Sto bene, sto lavorando, questa è la seconda partita ufficiale, abbiamo vinto, potevo fare più gol, se avessi avuto 20 anni ne avrei fatti altri due - dice - Sono come Benjamin Button, sono nato vecchio e muoio giovane". Ibra non si accontenta e guarda già avanti: "Non siamo ancora al 100%, facciamo ancora qualche errore che di solito non facciamo - spiega - Oggi era importante vincere la prima e cominciare bene. L’obiettivo è fare meglio dello scorso anno, i giovani stanno facendo bene, lavorano, ascoltano, hanno disciplina, sanno che bisogna soffrire, lavorare e essere concentrati ogni giorno".