Serie A, il calendario del prossimo turno

Tutto il programma della seconda giornata del campionato di Serie A. Le partite Sky saranno disponibili anche su Sky Go, in HD

Seconda giornata di campionato, tutte e venti le squadre di Serie A in campo per una tre giorni intensissima. Si parte sabato pomeriggio, con il primo anticipo delle 15 tra Torino e Atalanta. Alle 18 Cagliari-Lazio e Sampdoria-Benevento, mentre alle 20.45 ci sarà l'esordio con l'Inter in casa contro la Fiorentina. Cinque le gare in programma domenica, si parte alle 12.30 con Spezia-Sassuolo. Alle 15 Hellas Verona-Udinese e Napoli-Genoa, alle 18 Crotone-Milan e alle 20.45 il big match tra Roma e Juventus. La giornata si chiude lunedì sera con il posticipo tra Bologna e Parma. Le partite visibili in esclusiva sui canali Sky Sport, saranno disponibili ovviamente anche su Sky Go, con la novità dell'HD.