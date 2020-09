Primo giorno di scuola, l'iniziativa del Cagliari

Con una simbolica iniziativa il Cagliari ha voluto dare un benvenuto speciale a tutti i bambini di prima elementare della città: ad ognuno dei 935 nuovi alunni, in regalo il quaderno ufficiale del Cagliari, autografato da tutta la squadra e accompagnato da una lettera del club

Domenica l'esordio in campionato, con il pareggio in casa del Sassuolo. Qualche ora dopo un'altra "prima volta", con il Cagliari ancora protagonista, ma di un'iniziativa speciale e simbolica. Stavolta non c'entra il campo: con la ripartenza dell'anno scolastico, tra oggi e giovedì, la società sarda ha voluto manifestare la propria vicinanza a tutti i bambini di prima elementare della città.

Il ritorno a scuola, che come tutti gli altri settori della vita è stato profondamente toccato e condizionato dalla pandemia, è un segnale di speranza e di ripartenza. E proprio per questo il Cagliari ha voluto essere presente e sostenere i nuovi alunni con un benvenuto che sarà ricordato a lungo da tutti i 935 bambini di prima elementare: a ciascun piccolo studente è stato regalato un quaderno ufficiale del Cagliari, accompagnato da una lettera del Club impreziosita dagli autografi di tutti i componenti della squadra. L'omaggio è stato simbolicamente consegnato da Joao Pedro: con lui il Direttore generale Mario Passetti, oltre al Sindaco e i rappresentanti della Giunta comunale che hanno appoggiato il progetto.