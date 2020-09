Il presidente viola è intervenuto sul tema stadio al termine dell'incontro con il sindaco di Firenze, Nardella: "Vorrei distruggere tutto e fare lo stadio da capo: il Franchi non è il Colosseo. Se non mi faranno fare le cose e dovesse succedere qualcosa, chi mi ha detto no si prenderà la responsabilità"

Lavori in corso in casa Fiorentina, sul campo ma anche fuori. Il presidente viola, Rocco Commisso, ha infatti incontrato nel pomeriggio di martedì a Palazzo Vecchio il Sindaco della città di Firenze, Dario Nardella, per discutere di una possibile ristruttuazione dello Stadio Artemio Franchi. Al termine del colloquio, il numero uno della Fiorentina si è espresso in questo modo sull'ipotesi: "Per come la penso io, voglio distruggere tutto e rifare le cose da capo. Il Franchi non è il Colosseo: io non sto chiedendo di gettare giù il Colosseo o Palazzo Vecchio". Sullo stadio di Firenze vige infatti la tutela da parte della Soprintendenza dopo l'approvazione dell'emendamento del Decreto Legge semplificazione sul restyling degli impianti storici.