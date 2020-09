Inter

Formazioni ufficiali da San Siro a partire dall’Inter, schierata con il 3-4-1-2 da Conte per il battesimo in campionato. Si riparte dalla coppia Lautaro-Lukaku rifornita da Eriksen, ma non mancano le new entry: c’è Kolarov in difesa (assente lo squalificato De Vrij) a differenza di Hakimi, esterno destro che parte dalla panchina a beneficio di Young. Gioca invece Perisic sulla fascia opposta. Brozovic preferito a Gagliardini in mediana per affiancare Barella