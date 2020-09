Galliani: "Esultanza per Ibra? Resto un tifoso"

Ieri protagonisti al Milan, oggi è rimasto solo Ibrahimovic. Ma da Monza a Torino e Napoli, quella rossonera si sta confermando una ricca scuola calcio: "Chi tifo tra Pirlo e Gattuso? Per tutti e due", sorride Adriano Galliani ai microfoni di Sky Sport, a margine di una premiazione in Consiglio della Regione Lombardia. "Senza scomodare Ancelotti: penso anche a Inzaghi e D'Aversa, a De Zerbi e Stroppa. Quasi tutti ragazzi passati per Milanello. Vuol dire che qualcosa abbiamo insegnato". L'ultimo allenatore in ordine di tempo è proprio quello della Juventus: "Ho incontrato quest'estate Andrea in occasione di un'amichevole del mercoledì", rivela l'ad biancorosso. "Juve U19-Monza. Lui era sulla panchina dell'U23 e siamo stati a parlare: vedrai che in poco tempo diventerai l'allenatore della prima squadra, gli dissi. Ma non pensavo che ce la facesse addirittura in tre giorni. Poi l'ho chiamato, abbiamo riso molto: chi poteva essere così ottimista".