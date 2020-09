8/13

IBRA 2007-08 (Inter), UN GOL OGNI 120,8 MINUTI - La media gol di quella stagione è solo leggermente "peggiore" di quella dell'Ibra del presente in rossonero. Segnerà meno gol: 22 in stagione e 17 in campionato, ma saltando diverse partite per infortunio (di cui nove delle ultime quindici giornate), rientrando però per l'ultima col Parma dove una sua doppietta da subentrato consegnerà lo scudetto a nerazzurri di Mancini.