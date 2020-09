Sabato la Serie A è tornata dopo una delle stagioni più critiche e una delle pause più brevi della storia del nostro campionato. Il calcio italiano ha attraversato un'estate frenetica, tra partite ogni tre giorni e protocolli di sicurezza, e adesso vede finalmente alcuni segni di ritorno alla normalità, come abbiamo imparato a dire - come per esempio l'entrata di mille tifosi allo stadio per ogni partita. Soprattutto, è tornato il calcio giocato e non ha deluso, nonostante molte squadre siano ancora in costruzione. Abbiamo finalmente visto la prima convincente uscita della Juventus di Pirlo, il dominio tecnico e atletico di un Ibrahimovic immortale, i primi passi di Osimhen, le difficoltà del gioco di posizione di Roma e Sassuolo. In mezzo tante giocate da ricordare, tra cui quelle che abbiamo selezionato qui sotto.

Sirigu è sempre stato un portiere forte “tra i pali”, reattivo e attento, ma alcune parate, come questa sul colpo di testa di Kouame, sono semplicemente difficili da spiegare. La schiacciata dell’attaccante della Fiorentina rimbalza così vicino alla linea di porta che Sirigu non può pararla, deve piuttosto smanacciarla via appena prima varchi la linea, una necessità che lo costringe a un intervento non convenzionale, che richiede grande istinto e grande tecnica. Se negli ultimi anni il Torino è apparso come una squadra senza identità, il suo portiere rimane uno dei migliori del nostro campionato.

Il Crotone ha esordito male, perdendo 4-1 contro il Genoa, ma è vero che, come ha detto Giovanni Stroppa dopo la partita, non è andato così male come potrebbe far pensare il risultato, specie nel primo tempo, nonostante i due gol subiti nei primi dieci minuti. La squadra calabrese è stata fragile a livello difensivo, ma ha mostrato idee interessanti in fase di costruzione, affidando l’uscita della palla dalla difesa a due giocatori tecnici come Marrone e Cigarini, schierati come vertici centrali del rombo di costruzione, il primo come difensore centrale e il secondo nel ruolo di regista.

Ovviamente quando era sotto pressione il Crotone non si faceva problemi ad alzare la palla verso Simy, come nell’azione qui sopra, ma anche in questo caso è evidente il ruolo di Cigarini per far avanzare l’azione. È lui a raccogliere il pallone dopo il colpo di testa di Zapata e poi a gestirlo per farlo arrivare nell’area del Genoa. Prima appoggia al volo col sinistro a Messias, un passaggio corto che dà il tempo di avanzare all’esterno destro, Rispoli, poi con altrettanta naturalezza va in verticale sul compagno che sta scattando sulla fascia con un passaggio al volo che taglia le linee del Genoa e trova Rispoli dietro la difesa. L’azione non si conclude bene per il Crotone perché Biraschi riesce a recuperare e a intercettare il tentativo di cross di Rispoli, ma lascia intuire l’importanza di un regista come Cigarini, in declino a livello fisico ma ancora in grado di dire la sua affidandosi alla tecnica e alla visione di gioco, in una squadra con poca qualità come quella di Stroppa.

Il controllo di Bonazzoli