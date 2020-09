Il nuovo numero 10 della Fiorentina, decisivo contro il Torino nella prima giornata di campionato, si è raccontato a Sky Sport: "Vesto una maglia che è la storia della città". Poi sulla prossima sfida, quella di San Siro contro l'Inter: "Andremo lì per attaccare e non per difendersi e basta. Europeo? Cercherò di mettere in difficoltà Mancini"

Gaetano Castrovilli ha aperto la nuova stagione della Fiorentina con un gol. Quello segnato al Torino nella prima giornata di campionato e che ha portato ai viola i primi tre punti dell'anno. Sotto gli occhi di Commisso e di Giancarlo Antognoni, che un tempo giocava con la maglia che adesso è proprio sulle spalle del centrocampista classe 1997: "Sono felicissimo di aver segnato il primo gol di questa stagione - ha spiegato Castrovilli in esclusiva a Sky Sport - lo dedico prima di tutto alla mia ragazza, poi a tutti i tifosi che purtroppo non ci possono essere. Quando il club mi ha consegnato la maglia numero 10 mi sono sentito onorato di indossarla perché è stata di grandisismi giocatori. Secondo me è la storia di Firenze". E la sua nuova vita da "10" non poteva iniziare in modo migliore.