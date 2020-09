Idee chiare e tanta voglia di ripartire, Marten de Roon non vede l’ora di tornare in campo. "Io fisicamente sto bene, recupero sempre molto in fretta dopo una partita, quando mister Gasperini ha bisogno di me io ci sono", le parole del centrocampista dell'Atalanta nell’intervista che il centrocampista ha rilasciato a Sky Sport.

Quanta voglia c'è di tornare in campo sabato contro il Torino?

"C’è tanta voglia di tornare, abbiamo fatto poche vacanze però siamo carichi e abbiamo voglia di giocare. Siamo riusciti ogni anno a migliorare: prima pensavamo che il quarto posto fosse il massimo, poi siamo arrivai nei quarti di Champions. Stiamo migliorando ogni anno".