Ilicic si allena, già col Torino tra i convocati?

Lo sloveno lavora per ritrovare la condizione migliore. A quando la prima convocazione? Difficile la chiamata per la trasferta a Torino, ma Gasperini è tentato e non vuole attendere troppo

Fino a qualche settimana fa rivedere Ilicic tra i convocati era semplicemente un'utopia. Strada facendo è diventata una suggestione che, col passare dei giorni, è maturata in un'ipotesi sempre più concreta. La forma è ancora approssimativa, ma coinvolgerlo sempre di più nel gruppo potrebbe essere una medicina efficace. Difficile che accada per Torino, dove tra l’altro il 25 gennaio finí 7-0 per l'Atalanta con una tripletta dello sloveno. Ma negli ultimi giorni l’idea di convocarlo ha sfiorato Gasperini, ammirato dalla volontà che Ilicic, ormai stabilmente al lavoro con il gruppo, sta spendendo per tornare in forma. E un altro indizio arriva da De Roon: "Forse rientra tra poco - ha spiegato il centrocampista -. Fisicamente non è ancora in gran forma, però si sta riprendendo. Speriamo di ritrovarlo il più presto possibile perché con la sua qualità siamo ancora più forti”.