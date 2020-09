L'allenatore sull'attaccante, cercato dalla Juventus: "In allenamento l'ho dovuto fermare, a dimostrazione dell'attaccamento che ha a questa maglia". Sull'Inter: "Sarà l'antagonista della Juve, ma noi andiamo a Milano per giocarcela"

"Avrei preferito affrontare l'Inter più avanti visto affronteremo l'antagonista principale della Juve ma non andremo a Milano per subire. Andremo per giocarcela". Lo ha detto Beppe Iachini aspettando la prima trasferta della stagione, domani contro la squadra di Antonio Conte. "I nerazzurri hanno smesso da poco di giocare, sono stato finalisti in Europa League e hanno probabilmente l'attacco più forte della A - ha proseguito l’allenatore della Fiorentina – da parte nostra servirà dunque una grande prestazione, abbiamo voglia di gare bene e mettere in difficoltà' i nostri avversari.