Dopo l'arrivo di Morata, il mercato in entrata della Juventus non si ferma e continua a valutare ogni opportunità. Nei prossimi giorni i bianconeri potrebbero pensare di portare avanti un “piano Chiesa”: solo se verranno chiuse determinate uscite (lunedì nel frattempo Khedira risolverà il suo contratto) come ad esempio la partenza di Douglas Costa e/o Bernardeschi, allora potrebbe partire l’assalto al giocatore della Fiorentina, che ha dato un’apertura a una possibile cessione del giocatore ed è disposta ad ascoltare l’offerta della Juve. Un’offensiva che finora non è partita proprio perché devono verificarsi determinate condizioni.