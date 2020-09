I giocatori dell'Udinese andranno in campo indossando 13 bottiglie da mezzo litro di plastica a testa. È tutto vero. Si tratta della terza maglia della squadra friulana completamente ecocompatibile. La nuova maglia ‘Third’ dell’Udinese Calcio è realizzata in Eco-Softlock, tessuto a maglia ottenuto da filato TOPGREEN® certificato da Global Recycled Standard, in poliestere 100% riciclato da PET. Il PET raccolto dopo l’utilizzo, viene ridotto in cip della grandezza di circa 2 mm e viene successivamente trattato per ottenere un filato che garantisce le stesse prestazioni di quello non riciclato. L’equivalente di 13 bottigliette da 0,5 litri dà origine alla quantità di filato che serve per realizzare una maglia.

Giallo ocra

La maglia dal nuovo design dettato da una scelta cromatica che passa dal grigio antracite della terza maglia dello scorso anno al giallo ocra di quest’anno, porta con sé un messaggio molto importante e legato al concetto di ecosostenibilità di Udinese Calcio, che si trova in perfetta sintonia con ‘Macron 4 the planet’: il progetto del brand italiano a sostegno dell’ambiente, come la produzione di maglie gara il cui tessuto in poliestere è 100% riciclato da PET, e che vede proprio l’Udinese come prima destinataria tra i club calcistici in Italia.