Il portiere del Genoa Mattia Perin è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore, che ha qualche linea di febbre, non è stato convocato per la trasferta di Napoli, in programma domani. Perin è poi intervenuto sul proprio profilo Instagram: "Positivo. Anche nello spirito. Sto bene, i sintomi sono minimi ma mi toccherà fare il tifo a distanza per qualche tempo. I miei trascorsi parlano chiaro: sono abituato a lottare e a tornare, sempre più forte di prima!"

