Crotone-Milan, le probabili formazioni

Pioli intenzionato a schierare Rebic prima punta per sostituire Ibra, ma non è del tutto da escludere l'ipotesi Colombo centravanti con il croato esterno a sinistra al posto di Saelemaekers. Dubbio Riviere tra i calabresi. Crotone-Milan, domenica ore 18, su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Dopo il successo contro il Bodo Glimt in Europa League, il Milan torna a concentrarsi sul campionato e domenica alle ore 18 sarà impegnato in trasferta contro il neopromosso Crotone. La formazione calabrese è reduce dalla brutta sconfitta contro il Genoa all’esordio, mentre i rossoneri hanno battuto il Bologna alla prima della nuova Serie A. Crotone-Milan, domenica ore 18, su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra), disponibile su Sky Go anche in HD.

La probabile formazione del Crotone

Stroppa spera di recuperare l’acciaccato Riviere – in gol contro il Genoa al Ferraris – alla prese con un fastidio al polpaccio: se ce la farà, spazio a lui in attacco insieme a Simy. In caso di forfait dell’ex Cosenza, invece, Messias giocherà più a ridosso della punta nel 3-5-2 che ha in mente l’allenatore della formazione calabrese, con Vulic che potrebbe giocare dal primo minuto a centrocampo.

CROTONE (3-5-2), la probabile formazione: Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Cigarini, Zanellato, Messias, Molina; Simy, Riviere. Allenatore: Stroppa