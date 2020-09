Avversario per una sera e ora possibile nuovo acquisto: è un vero e proprio colpo di fulmine quello del Milan verso Jens Hauge del Bodo Glimt. I rossoneri sono rimasti stregati dalla prestazione di questo attaccante esterno di sinistra che nella gara dei preliminari di Europa League a San Siro è stato protagonista con un gol e un assist, mettendo più volte in difficoltà gli uomini di Pioli che alla fine hanno ottenuto successo (3-2) e qualificazione al turno successivo. Il Milan ha già avviato i contatti per provare a prendere il ragazzo: rossoneri dunque pronti ad affondare per provare a chiudere in tempi brevi superando la concorrenza, tanto che nelle prossime 48 ore potrebbe già presentare un’offerta. Norvegese classe 1999, quello di Jens Hauge sarebbe un profilo ideale anche per il fondo Elliott: il suo acquisto non sarebbe vincolato da nessuna uscita.