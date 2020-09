Inter-Fiorentina, le probabili formazioni

Brozovic favorito su Gagliardini, maglia da titolare per Hakimi, Perisic e Kolarov. Iachini col dubbio Pezzella in difesa. Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina, sabato ore 20.45 sul canale satellitare DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky)

Iniziare con un successo la nuova Serie A. È questo l’obiettivo dell’Inter di Antonio Conte che – dopo lo spostamento della prima gara in calendario contro il Benevento – prepara l’esordio in campionato contro la Fiorentina, reduce dal successo alla prima contro il Torino. La gara, valida per la 2^ giornata di Serie A, si giocherà sabato alle ore 20.45 e sarà visibile sul canale satellitare DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky).

La probabile formazione dell'Inter

Conte ha le idee chiare sull’undici da schierare in campo contro la Fiorentina, tra volti nuovi e certezze ormai consolidate. La prima novità rispetto al passato è la presenza del nuovo acquisto Kolarov come centrale di sinistra della difesa a tre; a centrocampo sugli esterni, l’altro nuovo arrivo Hakimi e destra e Perisic a sinistra. Unico dubbio in mezzo, con Brozovic favorito nel ballottaggio con Gagliardini. In attacco confermata la coppia Lautaro Martinez-Lukaku che tanto bene ha fatto nella passata stagione, con Eriksen alle loro spalle. Inizio in panchina invece per Arturo Vidal.

INTER (3-4-1-2), la probabile formazione: Handanovic; D’Ambrosio, Bastoni, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte.