Roma-Juventus, tutto quello che c'è da sapere

Si gioca all’Olimpico il big match della seconda giornata. Si sfidano due delle quattro squadre col maggior possesso palla, in una classica della Serie A: sono 172 i precedenti, con la Juve in vantaggio 82 a 41 con 49 pareggi

Quando e a che ora si gioca Roma-Juventus? La partita tra Roma e Juventus si giocherà domenica 27 settembre allo stadio Olimpico di Roma. Calcio d’inizio alle 20:45. Dove è possibile guardare Roma-Juventus? La sfida tra Roma e Juventus sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 20:45. Disponibile anche in HD e su Sky Go. Quali sono i precedenti tra le due squadre? Roma e Juventus si sono affrontate 172 volte in Serie A. Il bilancio sorride ai bianconeri, che hanno vinto in 82 occasioni contro le 41 dei giallorossi; 49 invece i pareggi. A favore della Roma i precedenti all'Olimpico, con 32 successi a 26 e 28 pareggi. La Juve ha vinto in trasferta nella scorsa stagione contro la Roma, e non ottiene due successi di fila all'Olimpico contro i giallorossi nella competizione dal 2011.

Curiosità vedi anche La Juve studia un piano Chiesa: prima serve cedere L’ultima volta che la Juventus non ha vinto entrambe le prime due giornate di esordio stagionale di Serie A risale al campionato 2015/16: sconfitta sia contro l’Udinese, nella gara inaugurale, che contro la Roma proprio al secondo turno (2-1 all’Olimpico). La Roma non ha trovato il gol contro il Verona alla prima giornata; l’ultima volta che i giallorossi sono rimasti a secco in ciascuna delle prime due partite stagionali risale al 1992 (contro Pescara e Genoa). Juventus (66%) e Roma (60%) sono due delle quattro squadre ad aver avuto il maggior possesso palla nella prima partita di questo campionato, insieme a Sassuolo (68%) e Napoli (61%).