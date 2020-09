La punta spagnola ha detto sì al progetto dei giallorossi, che ora trattano con i Blancos per un prestito (gli spagnoli vorrebbero invece cedere il giocatore a titolo definitivo). Parti a lavoro per trovare l'intesa

E' alla caccia del vice Dzeko la Roma, che vuole regalare a Fonseca un'alternativa di valore alla punta bosniaca. Il profilo individuato porta il nome di Borja Mayoral, spagnolo classe 1997 di proprietà del Real Madrid. In un primo momento non si presentava come una trattativa semplice, ma è stato fatto un passo avanti molto importante. Il giocatore ha infatti detto sì alla proposta dei giallorossi: è convinto dal progetto, ora gli intermediari sono al lavoro per trovare la formula giusta e provare a chiudere. Va convinto il Real Madrid che vorrebbe cederlo a titolo definitivo mentre la Roma preferirebbe un prestito – con il giocatore che quindi dovrebbe prima rinnovare con i blancos: si dovrà trattare ancora.