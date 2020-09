Gattuso: "Risultato bugiardo"

Il risultato maturato contro il Genoa è importante ma Rino Gattuso vuole spegnere facili entusiasmi e analizza lucidamente il match stravinto contro la squadra di Maran: "Secondo me questo risultato è bugiardo - spiega -. Se Zielinski non avesse segnato il secondo gol appena iniziata la ripresa, probabilmente avrei inserito un centrocampista in più per tornare al 4-3-3 perché nel primo tempo abbiamo sofferto e abbiamo anche rischiato di prendere gol. E magari se avessi cambiato non ci sarebbe stato questo risultato perché mancavamo di equilibrio".

"Lozano è diverso dall'anno scorso"

Tuttavia gli otto gol fatti e gli zero subiti in questo avvio di campionato rafforzano l'idea di un Napoli pretendente al titolo: "Noi non dobbiamo pensare a niente - ribadisce Gattuso -, solo a migliorare e a cercare di far giocare i giocatori più forti, quelli che di volta in volta stanno meglio. Lozano? Io non gli sto regalando niente, lo scorso anno non era nelle condizioni fisiche e mentali per giocare, quest'anno sta dimostrando di poter giocare. Quanto a Osimhen l'ho detto molte volte, ci permette di giocare in maniera differente".