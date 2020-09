L'allenatore giallorosso dopo il pareggio con la Juve: "Con Dzeko situazione normale, è sereno e ha fatto una buona partita. Piena fiducia nella società. Sono soddisfatto per la prestazione, non per il risultato. La sconfitta a tavolino? Situazione difficile, ma fa parte del passato"

Veretout porta due volte in vantaggio la Roma, ma in entrambi i casi la Juventus pareggia con Cristiano Ronaldo: all'Olimpico finisce 2-2. Questa è stata anche la partita di Edin Dzeko, nelle settimane scorse a un passo dai bianconeri. Il bosniaco è stato promosso da Fonseca, nonostante qualche errore sottoporta: "Ha lavorato molto per la squadra, ha sbagliato qualcosa in zona gol ma è sereno e ha fatto una buona partita – le parole dell'allenatore giallorosso a Sky Sport - Ho totale fiducia nella società, il nuovo presidente è arrivato da poco e parliamo spesso. Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore per la squadra. Riguardo Dzeko si è creata una situazione normale, tutti insieme ne abbiamo parlato e ne eravamo coinvolti. Borja Mayoral? Non parlo di giocatori che non sono qui".