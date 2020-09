Serie A, gli orari delle partite di oggi

Lo spettacolo della Serie A è tornato nuovamente protagonista dopo la pausa estiva. Seconda giornata che si è aperta con le quattro sfide del sabato e che proseguirà quest'oggi con altre cinque partite. Gol, emozioni e spettacolo che potete seguire su Sky che anche in questa stagione trasmetterà 7 partite su 10 per ogni turno di Serie A, anche in streaming su NOW TV, per un totale di oltre 530 ore live e 266 incontri in diretta esclusiva. Una partita ogni turno sarà trasmessa in 4K HDR con Sky Q satellite. Per i clienti Sky, le 3 partite a giornata di Serie A di DAZN saranno visibili su DAZN1, canale 209 di Sky, per i clienti che aderiscono all’offerta Sky-DAZN.