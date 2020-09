In campo dopo la pausa Nazionali

approfondimento

Napoli, prova di forza: Genoa demolito 6-0

A proposito di questo è intervenuto su Radio Punto Nuovo l'agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, che nel confermare l'assenza di aggiornamenti sull'infortunio (gli esami strumentali verranno effettuati domani) si è sbilanciato su una prognosi: "Se non c’è lesione, una ventina di giorni e può tornare in campo". Il grande dispiacere è per l'assenza forzata proprio in questo periodo: "Quello che più gli fa girare le scatole è saltare la Juventus e la Nazionale, successe anche l’anno scorso. È molto giù di morale, è arrabbiato perché non voleva saltare nessuna partita, questa in particolar modo". Inevitabile che domenica 4 ottobre possa essere in campo, il giocatore non verrà convocato nemmeno per Polonia-Italia di domenica 11 ottobre e Italia-Olanda in programma il 14 ottobre, gare valide per le giornate 3 e 4 di Nations League.