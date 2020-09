Napoli squadra vera: 8 gol con 6 giocatori diversi

Nelle prime due giornate di campionato, il Napoli ha segnato 8 reti e ne ha subite zero. Non solo: è riuscito a trovare il gol con 6 calciatori diversi. Segno del nuovo spirito di squadra voluto da Gattuso, che ha adottato un modulo offensivo con quattro punte di ruolo contemporaneamente in campo. Nella prossima giornata c'è la sfida contro la Juventus: un test più che probante per misurare le ambizioni azzurre NAPOLI-GENOA 6-0: GLI HIGHLIGHTS

Dopo due giornate di campionato, il parziale del Napoli è 8-0: questo è il miglior indicatore possibile per evidenziare i progressi della squadra di Gattuso. Allenatore italianissimo, ma concetti di gioco decisamente europei. Due centrocampisti con vocazione offensiva, Fabian Ruiz e Zielinski, più quattro punte di ruolo, insieme dal primo minuto. Non una roba da poco. Impossibile garantire equilibrio per novanta minuti, per stessa ammissione di Gattuso, ma la capacità del Napoli di cambiare pelle e interpreti nell'arco della partita rappresenta una solida garanzia per il futuro.