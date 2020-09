Il centrocampista belga non è partito con la squadra nerazzurra per Benevento, dove mercoledì 30 settembre gli uomini di Conte sfideranno la squadra di Inzaghi nel recupero della 1^ giornata. Il giocatore, come comunicato dall'Inter su Twitter, ha la faringite e per questo non è stato convocato

Niente Benevento per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga si è regolarmente allenato con i compagni, ma non è partito poi con la squadra in vista della sfida di domani contro gli uomini di Inzaghi (recupero della 1^ giornata di Serie A). "Non sarà a disposizione di Antonio Conte a causa di una faringite", ha annunciato l’Inter con un tweet. Nainggolan, tornato in nerazzurro in estate dopo il prestito al Cagliari, Conte lo ha inserito negli ultimi 16 minuti nella sfida con la Fiorentina.