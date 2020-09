Lotta scudetto sui social: Pirlo vs Bad Boys Inter

La Juventus ha cambiato tre allenatori in altrettanti anni, tutti molto diversi nello stile e nei rispettivi progetti tecnici. Abbiamo analizzato i commenti sui principali social media grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6, registrando le percezioni e i giudizi dei tifosi durante la transizione da Max Allegri ad Andrea Pirlo, passando per Maurizio Sarri; sull’ex allenatore di Napoli e Chelsea si è concentrata molta diffidenza trasformatasi durante la stagione scorsa in un vero e proprio rifiuto da parte degli juventini. Il monitoraggio delle conversazioni restituisce indicazioni molto chiare: Sarri alla Juve è stato percepito come un corpo estraneo, inadattabile, accompagnato da un sentiment nettamente negativo al 56%, contestandogli il gioco poco convincente e un’immagine non consona allo stile Juve, secondo i tifosi. Per sentiment intendiamo l’analisi in tempo reale delle reazioni ed emozioni degli utenti sui social inerenti un qualsiasi evento, locale o globale.

Discorso di segno opposto per Andrea Pirlo che gli juventini hanno accolto come “uno di casa”, attribuendogli un sentiment molto positivo. La sua “juventinità”, i modi pacati, il look invariabilmente elegante ed impeccabile, sono elementi distintivi che piacciono a tutti. L’immagine in questo caso conta più dell’esperienza, precedendo perfino i risultati sul campo. La Juventus ha affidato la sua panchina a un “allenatore-influencer”, almeno a giudicare dai volumi di ricerca sul web a livello internazionale: dall’anno in cui Allegri iniziò ad allenare la Juventus (2014) vediamo una grossa differenza nella distribuzione dei picchi delle conversazioni. Di Sarri si è parlato costantemente sempre poco nonostante gli ottimi risultati ottenuti a Empoli e Napoli, e l’unico volume degno di nota lo si registra in concomitanza dell’Europa League vinta col Chelsea. Persino il suo arrivo alla Juve non è stato sufficiente per innescare l’attenzione e l’apprezzamento dei tifosi.