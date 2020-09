Calciomercato, tutte le trattative LIVE

Milan, sfuma Fofana: il Saint-Etienne lo cede al Leicester

Sfuma la possibilità di vedere Fofana in Italia: il Saint Etienne ha ufficializzato l'accordo con il Leicester vista “l’offerta irrinunciabile ricevuta in un momento di crisi” come spiegato dai francesi. Il difensore andrà quindi a giocare in Premier League per una cifra superiore ai 30 milioni di euro