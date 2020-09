Genoa, nuovo test conferma positività per 14

Genoa, Preziosi su sfida contro il Torino: “Non si può giocare”

Il presidente rossoblù, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” in merito alla possibilità del rinvio della partita Genoa-Torino, in programma sabato alle 18:00: “Sopra ogni cosa esiste la regola del buon senso e in queste condizioni non si può giocare. A parte l’elevato numero di positivi, noi non possiamo neppure allenarci”