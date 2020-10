Marotta: "Lautaro nuovo CR7? Dipende da lui"

Beppe Marotta è intervenuto all'Hotel Sheraton, che ha aperto per gli ultimissimi giorni di calciomercato. L'amministratore delegato dell'Inter ha parlato in qualità di presidente dell'A.Di.Se, in occasione del convegno "Perche il mercato italiano può essere considerato il più attrattivo d'Europa". Il tema centrale era l'economia nel mondo del calcio, inevitabile quindi l'argomento Cristiano Ronaldo: "Ho conosciuto tanti talenti in carriera – le parole di Marotta – ma Cristiano è veramente un campione, un livello sopra gli altri. Ha un'attenzione maniacale per tutti i dettagli, dal cibo all'allenamento".