"Credo che la partita contro la Roma sia stata molto difficile, ma siamo stati bravi a conquistare un pareggio comunque molto importante". Sono le parole di Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, che in esclusiva a Sky ha innanzitutto analizzato la sfida della scorsa settimana contro la Roma. "Non abbiamo giocato sicuramente molto bene - spiega - ma in inferiorità numerica siamo riusciti a rimediare allo svantaggio contro una squadra molto forte. Quindi questi punti alla fine del campionato servono e poi servono per la prova del carattere. E credo che da quel punto di vista abbiamo fatto molto bene".