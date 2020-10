Doveri arbitrerà Juve-Napoli, Lazio-Inter a Guida

Designati i direttori di gara per le partite della terza giornata di Serie A: per il big match dell'Allianz ci sarà Guida, mentre sarà Doveri a dirigere la partita dell'Olimpico tra Lazio e Inter. Per Genoa-Torino, in attesa della decisione della Lega se giocare o meno la partita dopo la positività di 14 membri del gruppo squadra rossoblu, designato Chiffi. Tutti gli arbitri