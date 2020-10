Iachini: "Fatto un passo indietro. Chiesa..."

La vittoria al debutto resta l'unica nota positiva della stagione. La Fiorentina, dopo aver perso in casa dell'Inter nonostante una grande prova, è caduta anche al Franchi e ha incassato la seconda sconfitta consecutiva. Ottimo l'inizio, poi il progressivo calo fino al rigore blucerchiato, trasformato da Quagliarella. Vlahovic ha provato ad aggiustare le cose, ma Verre nel finale ha decretato un altro ko per i viola. Ma questa volta è mancata anche la prestazione. "Abbiamo fatto un passo indietro - ha spiegato Iachini a Sky Sport -. Dopo 25 buoni minuti, abbiamo sbagliato troppo in mezzo al campo ed è subentrata preoccupazione tra i ragazzi. Nella ripresa siamo riusciti a segnare, poi non possiamo permetterci di prendere un gol come quello di Verre. La difesa ha letto male quella situazione di gioco". L'allenatore non ha cercato alibi con le assenze: "Ribery è un giocatore con una certa esperienza - ha aggiunto - Oggi non mancava solo lui, ma nelle altre gare abbiamo sopperito bene ai giocatori che ci mancavano. Dobbiamo essere quelli delle prime due partite, con fraseggio e qualità, invece stasera siamo stati meno puliti".