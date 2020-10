Il club manager della Fiorentina parla a Sky dell'interessamento della Juventus per Federico Chiesa: "Quando arrivano queste offerte da altre parti, un pò di titubanza c'è. Federico è della Fiorentina, vediamo cosa succederà di qui a fine mercato. Il passaggio alla Juve è sempre un pò più pericoloso per i tifosi ma il giocatore si gestisce da solo, quindi ha la possibilità di poter scegliere eventualmente dove andare"

Tra i nomi più chiacchierati in questi ultimi giorni di calciomercato 2020 c'è Federico Chiesa , cercato dalla Juventus. Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha fatto il punto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della sfida tra i viola e la Sampdoria: "Quando arrivano queste offerte da altre parti, un pò di titubanza c'è da parte di tutti. Federico è della Fiorentina in questo momento, vediamo cosa succederà in questi tre giorni che mancano a fine mercato . Come ha detto il mister, si tratta di un professionista serio, un ragazzo che abbiamo praticamente adottato. Ci auguriamo che possa rimanere alla Fiorentina, è un giocatore determinante".

leggi anche

Stop per Martinez Quarta, la Fiorentina va su Izzo

Antognoni ha parlato anche del ruolo della rivalità tra Fiorentina e Juventus nell'affare: "Il passaggio alla Juve è sempre un pò più pericoloso per i tifosi, ma fino a un certo punto anche per loro. Oggi il giocatore si gestisce da solo innanzitutto, quindi ha la possibilità di poter scegliere eventualmente dove andare". Spazio anche per una considerazione sulla serietà del giocatore: "Nelle due partite che ha disputato tutti abbiamo visto la professionalità sua e la voglia di farsi vedere. Ci auguriamo che non vada via, ma se succede vedremo il da farsi dopo".