Fiorentina-Sampdoria, le probabili formazioni

Potrebbe essere l'ultima partita di Federico Chiesa con la maglia della Fiorentina, proprio contro la Samp in cui ha giocato il padre Enrico. Ma il calciomercato non può occupare i pensieri dei due allenatori in una sfida così delicata: se Iachini ha bisogno di risposte dai suoi per capire quale sia la vera Fiorentina, Ranieri necessita una vera e propria reazione, trovandosi a 0 punti dopo due giornate.

Fiorentina, Ribery in dubbio

Nel pirotecnico Inter-Fiorentina 4-3 si è visto il potenziale della viola, ma anche i suoi difetti. La sconfitta in rimonta è arrivata quando sono usciti Bonaventura, Kouame, Chiesa e Ribery, mentre nel frattempo Conte inseriva uomini di corsa e di esperienza come Hakimi, Sensi, Vidal, Nainggolan e Sanchez. Per oltre 80 minuti, però, la Fiorentina non poteva rimproverarsi nulla. Non c'è motivo di stravolgere l'XI iniziale, ma è da monitorare Ribery: il francese continua ad avere fastidio alla caviglia dopo la botta rimediata sabato scorso: giovedì ha svolto il lavoro in palestra, se non dovesse farcela è pronto Vlahovic. Non convocato Pezzella.



FIORENTINA (3-5-2) Probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Vlahovic. All. Iachini



Samp, chance per Yoshida

Nel debutto stagionale contro la Juve, quando ancora non era arrivato Candreva e Quagliarella non era al meglio della condizione, Ranieri usò Ekdal davanti alla difesa in una sorta di 4-5-1. Tornato al 4-4-2, nell'infelice sfida casalinga col Benevento, alcune amnesie difensive sono pesate nel 3-2 finale per i campani. Ecco quindi che Yoshida potrebbe rappresentare una novità dal 1' nella difesa che finora ha incassato 6 gol in due partite. A centrocampo Thorsby e Verre si contendono una maglia. Occhio a Damsgaard, potrebbe partire titolare. Il nuovo acquisto Keita Balde non è ancora disponibile. Non convocati Colley, Depaoli, Vieira (per mercato, tutti e tre in uscita) e Jankto (unico infortunato, fastidio muscolare). Gaston Ramirez figura tra i convocati nonostante sia in uscita (su di lui c'è il Torino) e alla vigilia è stato provato titolare assieme a Quagliarella. Torna Gabbiadini, improbabile però il suo impiego dal 1'.



SAMPDORIA (4-4-1-1) Probabile formazione: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Leris; Ramirez; Quagliarella. All. Ranieri