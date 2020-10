Dopo le 19 positività al Covid-19 in casa Genoa (l'ultima avversaria della squadra di Gattuso), due tamponi sono risultati positivi anche per il Napoli: si tratta di quelli a Piotr Zielinski e al collaboratore extra gruppo squadra Giandomenico Osti. Domani (sabato 2 ottobre) un nuovo giro di test

Dopo le positività al coronavirus del Genoa (salite a 19 oggi con quelle di Zajc, Brlek e un componente dello staff), anche il Napoli (l’ultima avversaria in campionato dei rossoblù) ne ha registrate due nella mattinata di venerdì due ottobre. Si tratta, come ha riferito la società con un tweet dal proprio account ufficiale, del calciatore Piotr Zielinski, a segno nella sfida di domenica al San Paolo, e del collaboratore extra gruppo squadra Giandomenico Costi, molto partecipe delle attività a Castel Volturno. La notizia è arrivata al secondo giro di tamponi effettuato in questa settimana dal club azzurro (i primi erano risultati tutti negativi).

Un altro giro di test molecolari è previsto domattina, sabato 3 ottobre, per tutto il gruppo squadra del Napoli. I risultati sono attesi per la sera, in quel momento gli azzurri avranno il via libera alla partenza per Torino (domenica sera è in programma la sfida contro la Juventus).