Pedro: "La Roma deve giocare per vincerle tutte"

L'esterno spagnolo dopo aver segnato il gol decisivo a Udine: "Contento per la vittoria, erano fondamentali i tre punti. Giochiamo sempre per vincere, dobbiamo entrare in Champions League e, perché no, provare a vincere lo scudetto". Fonseca: "Vittoria importante, ma possiamo crescere. Dzeko è in fiducia e tornerà presto al gol. Mercato? Concentrati su Smalling, siamo fiduciosi"

La Roma riesce a sbloccarsi, trovando alla terza giornata la sua prima vittoria in questo campionato. I giallorossi battono l'Udinese alla Dacia Arena, grazie a un gran gol di Pedro. Per lo spagnolo è la prima gioia in Serie A, decisiva per la sua nuova squadra: "Tre punti molto importanti dopo la gara con la Juve, dovevamo reagire e abbiamo fatto una buonissima partita, portandola a casa meritatamente – le parole di Pedro – Con una squadra così chiusa è sempre difficile trovare spazi, alla fine però siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Il campionato italiano è molto tattico, bisogna faticare per sbloccare le partite. Pensiamo una gara alla volta, ma il nostro obiettivo è quello di vincere sempre. Vogliamo entrare in Champions League e, perché no, provare a lottare per lo scudetto. È difficile, ma ci proviamo. Sono contento di essere qui, ci sono giocatori forti come Mkhitaryan e Dzeko”. Esultanza particolare per Pedro: “Il tre è dedicato alla mia famiglia, il cuore al cielo per una persona scomparsa da poco. Prima vittoria dell'era Friedkin? Poteva segnare chiunque, l'importante era ottenerla".