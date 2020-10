Napoli: la squadra non parte per Torino, bloccata dalla Regione Campania



Dopo la positività di Zielinski e di un membro dello staff di venerdì e quella di Elmas di sabato, la squadra azzurra non è partita per Torino, dove domenica sera avrebbe dovuto giocare la partita contro la Juventus, per una disposizione della Regione Campania che ha ritenuto non sicuro far spostare un gruppo di persone potenzialmente positive. LA NEWS COMPLETA