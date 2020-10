Auguri Ibra: tutti gli speciali su Sky Q

Classe 1981. Oggi fa 39: Ibra non si sente vecchio, anzi. Proprio l’attaccante svedese ha messo tutti a tacere, poco tempo fa, in merito alla sua carta d’identità: “Sono come Benjamin Button, sono sempre stato giovane, mai vecchio". Per celebrare l’ultimo compleanno prima dei quaranta su Sky sarà possibile rivedere tutti gli speciali a lui dedicati e la marea di gol segnati. In attesa di rivederlo in campo, basterà dunque andare su Sky Q nella sezione dedicata e scegliere quale Ibra preferite. A partire da “Ibra Made in Italy” con i gol dell’attaccante in Serie A, poi i due speciali de “I Signori del Calcio” (Il Mito e le Origini). E ancora: “Ibra is back”, dedicato al suo ritorno al Milan dell’anno scorso e "Milan, Tutti i Gol Dello Scudetto 2010-2011". Infine- in onda oggi anche su Sky Sport Uno alle 12.30 e 23.30- la puntata de "L'Uomo della Domenica-Fenomenologia del fuoriclasse". Appuntamento con tutta la collezione degli speciali su Sky Q!