: in una nota la Lega Serie A ha ribadito che non ci sono le condizioni per rinviare Juventus-Napoli e che il protocollo è stato disatteso sia dal club di De Laurentiis che dalla autorità sanitarie campane. Il Napoli non sarà a Torino e andrà in isolamento fiduciario a Castel Volturno, con tamponi programmati per lunedì. La Juventus si presenterà regolarmente in campo.