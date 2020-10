Toloi batte il coronavirus: "Due tamponi negativi"

Il giocatore dell'Atalanta Rafael Toloi è risultato negativo al Covid. Lo ha confermato il giocatore postando un messaggio sui suoi social e comunicando come i tamponi di sabato e di oggi siano risultati entrambi negativi. "Ciao a tutti - ha scritto Toloi -, prima di tutto grazie per l'affetto e i messaggi! Come quasi tutti sanno, il mio esame venerdì è stato positivo al Covid! La cosa importante e che voglio condividere con voi è che i miei esami di ieri e oggi sono negativi e sto bene! #molamiaberghem".