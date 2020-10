Inzaghi: "Che carattere, certo che faremo bene"

Ha saputo soffrire, la Lazio, facendo fronte alle avversità della partita, tra infortuni e l’espulsione di Immobile. Un aspetto che Simone Inzaghi ha voluto subito riconoscere alla sua squadra, nell’intervista rilasciata a Sky Sport: "Nonostante la grandissima emergenza i ragazzi hanno fatto un’incredibile prova di carattere: siamo rimasti in dieci con gli uomini contati, con Parolo a fare il difensore centrale contro una corazzata come l'Inter. Probabilmente con un pizzico di fortuna in più negli episodi, avremmo potuto avere un risultato migliore. Ai ragazzi però non posso rimproverare nulla, l'avevo detto dopo l'Atalanta che avevamo perso, ma credo anche quest'anno la Lazio farà la sua stagione e ci farà divertire".