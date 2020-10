Conte: "Volevamo i tre punti, bene la personalità"

Un pareggio che può lasciare rammarico, per le occasioni e il periodo in superiorità numerica. Ma Antonio Conte esce dall’Olimpico soddisfatto del punto conquistato. "Nel nostro miglior momento, quando raramente ci siamo abbassati, abbiamo subito gol su un’azione tipica della Lazio , con un cross dagli esterni dove tanti giocatori attaccano l’area. Abbiamo subito poi per un po’, ma abbiamo ripreso a giocare e potevamo essere un po’ più fortunati. Sono contento della prestazione, del fatto che siamo venuti a fare calcio con personalità qui a Roma contro un avversario che ci ha fatto soffrire l’anno scorso. Dobbiamo continuare a lavorare" ha spiegato l’allenatore intervistato da Sky Sport. Conte si è poi soffermato sulle rotazioni del reparto avanzato: "È capitato che abbiamo giocato con Sanchez e Lautaro , Alexis può giocare benissimo con entrambi. Ci saranno sicuramente delle rotazioni, specialmente dopo la sosta. Lautaro e Lukaku sono più realizzatori rispetto a Sanchez che ha più inventiva, ma chiedo anche a lui di fare gol".

Conte: "Moses? Non parlo di mercato"

Il rientro di Perisic, l’arrivo di Hakimi e quello possibile di Moses: tra campo e mercato, gli esterni stanno attirando molte attenzioni. "Perisic è tornato all’Inter con grande voglia e disponibilità, ha fatto l’assist per il gol. Come Hakimi è molto bravo ad attaccare e deve migliorare in fase difensiva. Poi abbiamo anche Young che è un giocatore importante. Vogliamo fare un calcio propositivo. Ho grande fiducia in lui e in tutti i componenti della rosa. Moses? Sapete che di mercato non parlo, ci sono i dirigenti per questo…" ha concluso Conte.