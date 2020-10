Dopo 45 giorni di stop a causa della positività al coronavirus, Jeremie Boga torna finalmente a disposizione del Sassuolo. A dare l’annuncio della guarigione è stato lo stesso giocatore sui social, dopo l’ultimo tampone negativo con cui si è lasciato alle spalle il coronavirus, con la positività rilevata lo scorso 20 agosto e la lunga assenza.

"Il virus ora è dietro di me! Non vedo l'ora di tornare ai campi con il gruppo! Prenditi cura di te", ha twittato. E non vede l’ora di riaverlo in rosa De Zerbi, che nonostante la mancanza di uno dei suoi migliori giocatori (11 gol nella scorsa stagione) ha già rifilato due poker (a Spezia e Crotone) nelle ultime due uscite.